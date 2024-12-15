На юге Украины поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры в Николаеве на юге Украины получил повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

«Есть повреждения на объекте инфраструктуры», — написал он.

Подробности Сенкевич не привел.

Ранее сообщалось о взрывах в городе.

14 декабря в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы.

13 декабря сообщалось, что в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области Украины, где расположена Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), прогремело более 10 взрывов. Подробности произошедшего и информация о последствиях не уточняются.

До этого стало известно, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины начался массированный ракетный удар. По его информации, при обстреле было задействовано более 120 единиц боеприпасов.

Ранее в пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода.