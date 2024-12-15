«Легенда вернулась»: игрок «Вашингтона» о тренировке Овечкина с командой

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал тренировку Александра Овечкина вместе с командой, назвав россиянина легендой. Слова Уилсона передает журналист Тарик Эль-Башир в соцсетях.

«Легенда вернулась! Нельзя воспринимать как должное то, что он рядом», — сказал Уилсон.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 декабря Овечкин провел первую тренировку вместе с командой.

Ранее экс-тренер «Вашингтона» вспомнил, как Овечкин нарушал режим.