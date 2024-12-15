Нарышкин не обсуждал с директором ЦРУ удары Украины по РФ

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что не обсуждал с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории с применением западного дальнобойного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, не общался», — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также глава СВР дал понять, что они с Бернсом не говорили и о возможном применении российскими военными ракетных комплексов «Орешник» в ответ на действия ВСУ.

12 декабря в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в НАТО опасаются обвинений в осуществлении вооруженной агрессии из-за ударов Украины вглубь российской территории с применением западного дальнобойного оружия. По информации СВР, уровень беспокойства в штаб-квартире Североатлантического альянса заметно вырос после боевого применения Вооруженными силами РФ ракетных комплексов «Орешник».

Как отмечалось в заявлении, в военном блоке боятся, что Москва использует имеющуюся у нее обвинительную аргументацию не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий.

Ранее в Совете Федерации РФ предложили послать США еще один сигнал с помощью ракетного комплекса «Орешник».