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Посол Украины в США пожаловалась на пранкеров

Посол Украины в США Маркарова пожаловалась на пранкеров и злоумышленников

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Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что ее донимают пранкеры и злоумышленники, представляясь американскими чиновниками. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она рассказала, что за последнее время получила «кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников», которые либо просят контакты украинских высокопоставленных лиц, либо требуют срочного разговора. Посол связала такое развитие событий с действиями «агрессивных северных соседей», не объяснив, о ком идет речь.

По словам Маркаровой, вся необходимая информация передана правоохранителям.

В сентябре The New York Times написала о том, что неизвестный притворился бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину. Как пишет издание со ссылкой на электронное письмо, которое сенаторы получили от специалистов по безопасности, лже-Кулеба позвонил, используя технологию дипфейка, с целью узнать мнение сенатора по вопросам внутренней и внешней политики США.

Ранее стало известно о ночных сообщениях Трампа со словами «это ваш любимый президент».

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