Американский хоккеист повторил достижение Овечкина

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (2:4). Этот гол стал для Мэттьюса 50-м в текущем календарном году. Американец четвертый год подряд забивает 50+ шайб.

В XXI веке только Александр Овечкин из «Вашингтона» забрасывал четыре года подряд 50+ шайб.

С 1981 по 1987 год 50+ шайб забрасывал Уэйн Гретцки. С 1978 по 1984 года такая серия была у Майка Босси.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель. 14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой.

Ранее «Вашингтон» опубликовал видео новой тренировки Овечкина.