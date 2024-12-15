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Украинский журналист заявил о критических потерях для ВСУ в районе Курахово

Украинский журналист Бутусов: потери ВСУ на Кураховском направлении критические

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Украинский журналист, обозреватель «Зеркала недели» Юрий Бутусов назвал критическими потери украинской армии в районе города Курахово. ВСУ не могут защищать позиции на этом направлении, заявил он в эфире «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

«Потери на этом направлении критические. Мы не можем защищать такие невыгодные позиции при условии превосходства врага в численности и боеприпасах», — сказал Бутусов.

По его словам, ситуация для украинских подразделений, единственный путь снабжения которых в этом районе находится под постоянным огнем, остается крайне сложной уже около месяца.

Утром 15 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВС РФ ведут зачистку в населенных пунктах Успеновка и Анновка к югу от Курахово.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о боях «непосредственно в самом Курахово». По его словам, войска РФ «продвигаются улица за улицей», темпы «наращиваются».

Ранее Рогов заявил, что под Курахово в котел попали 700 солдат ВСУ.

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