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В Германии предложили радикальный план по европейской безопасности

Политик Нимайер: Европа и РФ могли бы организовать безопасность без США и НАТО

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия и страны Европы могли бы организовать собственную архитектуру безопасности без участия Соединенных Штатов, если избранный президент Дональд Трамп решит выйти из НАТО. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Эксперт напомнил заявления Трампа о том, что Вашингтон может выйти из Североатлантического альянса, если Европа не будет больше вкладывать в оборону.

«Мы не выпрашиваем у вас денег, господин президент. Если хотите, пожалуйста, выходите. Мы организуем свою безопасность, и можем даже с русскими говорить, чтобы иметь однажды общую политику безопасности», — сказал Нимайер.

По его словам, первоначальной идеей соглашения между Россией и НАТО в 1990-х было создание общей архитектуры безопасности, однако такой подход был отброшен. Нимайер подчеркнул, что если США хотят выйти из военного блока, то европейцы могут договориться с русскими, чтобы иметь договор о военном сотрудничестве, который сделает ситуацию безопаснее для обеих сторон.

До этого сенатор Алексей Пушков назвал генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте пропагандистом, который пытается привить европейцам «военное мышление». Пушков добавил, что Россия не угрожает Европе, тогда как сам Евросоюз предоставляет Украине ракеты для ударов по территории РФ. Более того, подчеркнул политик, в самом Евросоюзе нет «настоящей свободы», вместо которой гражданам навязали либеральную «полу-диктатуру».

Ранее в немецкой разведке призвали к пересмотру всей архитектуры безопасности Германии.

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