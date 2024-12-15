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В Приморье мужчина напал на отчима с мачете и получил семь лет колонии

Житель Приморья получил срок за нападение на отчима с мачете

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Приморье вынесли приговор жителю одного из отдаленных сел Ольгинского района, который напал на родственника с мачете. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

Инцидент произошел в апреле 2024 года, проживающий вместе с отчимом сельчанин изрубил его мачете. Ссора между пасынком и его родственником произошла из-за спиртного, пожилой мужчина отправился в магазин за алкоголем, вернулся пьяным и сообщил пасынку, что выпивку не нашел.

Разозлившись, обвиняемый схватил мачете и ударил потерпевшего по ноге, и рассек ему голень. Пострадавший потерял много крови, спасти его не удалось. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено семь лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее в Закарпатье мужчина с мачете напал на полицейских.

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