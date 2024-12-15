Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в центре Донецка

Спецслужбы задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ, передает ТАСС.

«Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, причастного к подрыву автомобиля в центре Донецка», — говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК по ДНР, в ходе следствия задержанный заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали за это $10 тыс.

Сотрудники УФСБ и МВД продолжают проводить оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к взрыву.

Инцидент произошел утром 9 декабря. На одной из центральных улиц Донецка взорвался японский внедорожник Toyota Land Cruiser. В салоне в этот момент находились люди. Сильные ранения получили два человека, женщине оторвало ногу. Водитель не выжил.

Изначально сообщалось, что внутри находился начальник колонии ДНР Сергей Евсюков, но ФСИН заявила, что он не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН по ДНР.

Ранее суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве.