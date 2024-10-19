В Брянской области перехватили украинские дроны

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, украинские войска предприняли попытку атаковать российский субъект около 7:15 мск. Для этого они использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку <...> уничтожены и перехвачены четыре украинских БПЛА <...> над Брянской областью», — говорится в заявлении.

Иные подробности не уточняются.

19 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что в течение ночи и утра средства ПВО перехватили 13 дронов самолетного типа в воздушном пространстве региона. Три беспилотника были реактивными, уточнил он.

Как рассказал глава российского субъекта, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. При этом на места возможного падения обломков БПЛА выехали сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее в РФ предложили создать в школах отдельные помещения для защиты детей от дронов.