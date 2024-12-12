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В Барнауле площадь пожара на складе увеличилась до 3 тыс. квадратных метров

МЧС: площадь пожара в Барнауле увеличилась до 3 тыс. «квадратов»

В Барнауле площадь пожара на складе увеличилась до 3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, на месте инцидента обрушилась кровля здания.

«Из опасной зоны сотрудники МЧС России вынесли два газовых баллона. На месте работают 106 специалистов и 28 единиц техники», — говорится в сообщении.

Известно, что в Барнауле горит склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Ведомство опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

Ранее во Владивостоке загорелось деревянное здание над гаражами для лодок.

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