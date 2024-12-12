Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Шевчук пообещал выступить в Киеве

Певец Юрий Шевчук пообещал, что выступит в Киеве, на своем концерте в Амстердаме

close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук пообещал слушателям своего концерта в Амстердаме, что выступит на Украине. Видео с Шевчуком публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Живы будем, сыграем и в Москве, и в Киеве, и в Твери, и на Дальнем Востоке», — заявил исполнитель.

Также Шевчук признался, что на данный момент живет в деревне в Ленинградской области и пишет песни о родине, «погребенной под «грузом 200».

Недавно Юрий Шевчук заявлял, что некоторые люди придают неверное значение слову Родина.

«Они [некоторые люди] привыкли Родиной называть нашу власть. Это, ребята, неправильно. Родина — это не органы охраны, это не генералы нынешние, не адмиралы, не наши журналисты-пропагандисты. Это все не Родина», — пояснял музыкант.

Он выражал мнение, что родина останется тогда, когда все остальное «исчезнет и пропадет».

В мае Юрий Шевчук выступил со сцены в Дубае с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Впоследствии артист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что солиста группы «Моральный кодекс» разыскивают судебные приставы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами