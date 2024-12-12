Юрий Шевчук пообещал выступить в Киеве

Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук пообещал слушателям своего концерта в Амстердаме, что выступит на Украине. Видео с Шевчуком публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Живы будем, сыграем и в Москве, и в Киеве, и в Твери, и на Дальнем Востоке», — заявил исполнитель.

Также Шевчук признался, что на данный момент живет в деревне в Ленинградской области и пишет песни о родине, «погребенной под «грузом 200».

Недавно Юрий Шевчук заявлял, что некоторые люди придают неверное значение слову Родина.

«Они [некоторые люди] привыкли Родиной называть нашу власть. Это, ребята, неправильно. Родина — это не органы охраны, это не генералы нынешние, не адмиралы, не наши журналисты-пропагандисты. Это все не Родина», — пояснял музыкант.

Он выражал мнение, что родина останется тогда, когда все остальное «исчезнет и пропадет».

В мае Юрий Шевчук выступил со сцены в Дубае с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Впоследствии артист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что солиста группы «Моральный кодекс» разыскивают судебные приставы.