В Израиле заявили о ликвидации военного потенциала САР

Израиль уничтожил военный потенциал Сирийской арабской республики (САР), чтобы он не попал в руки радикалов. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в интервью РИА Новости.

Подчеркивается, что Израиль не намерен допустить попадание стратегического оружия Армии Сирии «в руки безответственных и радикальных формирований», и раньше не атаковал стратегическое вооружения САР из-за того, что они находились под контролем прежнего режима.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее. При этом Нетаньяху заявил, что свержение Башара Асада в Сирии произошло при участии государства Израиль и открывает для него «новые, очень важные возможности».

Сирия обратилась в Совбез ООН из-за действий Израиля в районе Голанских высот.

Ранее израильские танки были обнаружены на расстоянии 20 км от Дамаска.