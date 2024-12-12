Орбан предложил обмен пленными между Россией и Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что в этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по обмену пленными». Однако Песков добавил, что судя по реакции украинской стороны, Киев отказывается от выдвинутой инициативы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал звонок Орбана Путину. Он призвал «не играть на собственный имидж за счет единства» и заявил, что разговоры об Украине не должны происходить без Украины.

После этого Орбан заявил, что Зеленский однозначно отверг венгерское предложение и исключил его из рассмотрения. «Мы сделали все, что могли», подчеркнул премьер Венгрии.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина отказалась забирать более 600 пленных.