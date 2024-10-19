В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 16 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, в период с 00:00 до 06:00 мск над Брянской областью были уничтожены 13 дронов, два — над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

18 октября Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО за сутки перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией России.

16 октября телеканал CNN сообщал, что украинские войска запустили свои дроны «Лютый» в целях атаки вглубь территории России. Журналисты в конце сентября получили доступ к одному из подразделений Вооруженных сил Украины, которое, по данным CNN, и производит атаки дронов по РФ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.