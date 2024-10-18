Путин назвал территории, за которые сражаются российские военные

Президент Владимир Путин заявил, что ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области являются частью России, за эти регионы сражаются российские солдаты. Его слова приводит РИА Новости.

«Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, — это наши территории. Это Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожская область и Херсонская», — сказал Путин.

До этого российский лидер отметил, что российская армия, в отличие от украинских оппонентов, ведет боевые действия самостоятельно и сама разрабатывает продукты и военное программное обеспечение.

18 октября Путин встретился с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин согласился с возможностью проведения переговоров по Украине в Саудовской Аравии.