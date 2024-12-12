Курдские силы по ошибке сбили американский беспилотник в Сирии

«Силы демократической Сирии» (СДС), которые являются союзниками США, сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщило американское издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя министерства обороны США.

По данным издания, БПЛА, который выполнял миссию в рамках операции против ИГИЛ (организация запрещена в России), был сбит по ошибке.

«Инцидент стал результатом дружественного огня со стороны сил партнеров, проводивших операции в регионе, которые ошибочно идентифицировали беспилотный летательный аппарат как угрозу», — сказал источник, добавив, что американские силы извлекли необходимые компоненты аппарата, а остальное уничтожили.

СДС, отмечает издание, сражается с поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армией» за контроль над северной Сирией, где действуют турецкие беспилотники.

О сбитии американского MQ-9 впервые сообщил CNN. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила факт сбития беспилотника.

СДС — курдский интернациональный военный альянс в Сирии, осуществляющий контроль над Автономной администрацией Рожава. Ядро СДС составляют курдские отряды самообороны. В него также входят отряды сирийской арабской оппозиции (Джейш-ат-Тувар и др.), ассирийские и туркменские отряды. Альянс был образован при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США.

11 декабря сообщалось, что «Силы демократической Сирии» в Манбидже заключили перемирие с оппозицией.

Ранее подчинявшийся Асаду кабмин передал все дела переходному правительству.