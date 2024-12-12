В Сочи потушили пожар в караоке-клубе

В Адлерском районе Сочи потушили возгорание в караоке-клубе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Огонь охватил крышу здания, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Для тушения возгорания привлекли 19 специалистов ведомства и пять единиц техники. Причина пожара выясняется, добавили в МЧС.

Незадолго до этого Telegram-канал «ЧП Сочи» сообщил, что в Сочи на пляже «Лазурь» загорелось кафе. Огонь также перекинулся на ближайшую ель.

29 ноября сообщалось, что в Махачкале случился пожар в двухэтажном здании кафе «Дюна» на улице Каммаева. В МЧС рассказали, что площадь пожара составила 450 квадратных метров. Возгорание тушили 86 специалистов и 28 единиц техники.

А в середине октября в Новосибирске горел ресторан в многофункциональном комплексе «Сан Сити». Во время разведки пожарные обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке в одном из ресторанов на первом этаже. Администрация комплекса организовала эвакуацию посетителей и работников. Открытое горение ликвидировали.

Ранее в Гамбурге крупный пожар уничтожил фасад ресторана известной сети.