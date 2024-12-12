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Жители Грозного сообщили о взрывах в небе над городом

Mash: в Грозном произошли взрывы, жители нашли обломки беспилотника

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Саид Царнаев/РИА Новости

В Грозном раздался взрыв, местные жители обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, около 01:00 мск жители Грозного услышали в небе звук беспилотника. Позже раздался взрыв, отмечают авторы.

Telegram-канал SHOT пишет, что жители города услышали несколько взрывов в небе. По их словам, хлопки начали раздаваться примерно в 00:55 мск.

Официального подтверждения данной информации нет.

4 декабря Telegram-канал Baza сообщал, что в Грозном произошел взрыв. По предварительным данным, это могла быть попытка атаки беспилотников по одному из объектов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что украинский дрон атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. По его словам, в результате инцидента пострадали мирные люди.

Ранее Кадыров поручил не брать в плен солдат ВСУ после атаки БПЛА по Чечне.

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