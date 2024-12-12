Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работающих в зоне СВО гражданских специалистов могут признать ветеранами

В ГД внесут законопроект о статусе ветерана для работающих в зоне СВО граждан

close
Станислав Красильников/РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается предоставить гражданским специалистам, работающим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали депутаты партии «Справедливая Россия — За правду». Законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента в четверг.

Согласно документу, статус ветерана боевых действий предлагается предоставлять гражданам, которые обеспечивали выполнение задач в составе постоянно дислоцированных частей и учреждений с 24 февраля 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также с 30 сентября 2022 года в Запорожской и Херсонской областях.

Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что подобная мера поддержки позволит получать гражданам социальные льготы, которые положены всем ветеранам.

10 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях проект закона о распространении статуса ветерана боевых действий на участников специальной военной операции, которые выполняют задачи в Херсонской и Запорожской областях с момента принятия их в состав России в сентябре 2022 года.

Ранее в России решили признать ветеранами саперов МЧС, работавших в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами