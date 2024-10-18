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Пленный рассказал, где готовили прорвавшихся в Курскую область бойцов ВСУ

Пленный: Польша готовила украинских военных к прорыву в Курскую область

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Thomas Peter/Reuters

Перед отправкой мобилизованных солдат в Курскую область украинское командование направляло некоторых из них на переподготовку в Польшу. Об этом сообщил РИА Новостии плененный военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов.

«Меня отправили на учебу в Польшу, на месяц. С моего батальона четырех человек, включая меня, отправили в Польшу на учебу. Там я проходил учения как сапер. Перевели в 49-ю бригаду А2738... отправили в Сумскую область», — сказал военнопленный.

По его словам, офицеры и командование долго скрывали от рядовых солдат, что им предстоит вторжение на территорию России. Виталий отметил, что лишь 4 сентября узнал о целях операции, поскольку офицеры старались держать это в секрете.

Виталий Озимов, родившийся 11 января 1994 года, сдался в плен российским войскам в Курской области. Он имеет воинскую специальность водителя-сапера, служил в 49-й бригаде, военной части А2738.

До этого стало известно, что военнослужащие стран Североатлантического альянса — Польши, Германии и Франциидействуют на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее попытка уговорить украинского бойца в Курской области сдаться в плен попала на видео.

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