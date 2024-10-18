Минобороны РФ рассказало о ходе борьбы с ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России продолжают действия по разгрому подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), ворвавшихся на территорию Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Свердликово, Малая Локня, Новый Путь и Плехово.



Кроме того, за минувшие сутки подразделениями группировки «Север» отразили две контратаки украинской армии в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Любимовка.

6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.