В Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера скорой помощи

В Колпино устанавливаются обстоятельства нападения на бригаду медиков скорой помощи, по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник психологической службы Центра реабилитации инвалидов. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря. Бригада медиков прибыла на вызов на территорию Новая Ижора в поселке Шушары, где на врачей напал неизвестный. 28-летнюю фельдшера госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

После оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение. Подозреваемого в избиении удалось задержать. Им оказался 61-летний сотрудник службы психологической поддержки Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района. После опроса мужчина был отпущен под обязательство о явке. Проводится проверка.

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