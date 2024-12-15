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В Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера скорой помощи

«78.ru»: в Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи

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FotograFFF/Shutterstock

В Колпино устанавливаются обстоятельства нападения на бригаду медиков скорой помощи, по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник психологической службы Центра реабилитации инвалидов. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря. Бригада медиков прибыла на вызов на территорию Новая Ижора в поселке Шушары, где на врачей напал неизвестный. 28-летнюю фельдшера госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

После оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение. Подозреваемого в избиении удалось задержать. Им оказался 61-летний сотрудник службы психологической поддержки Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района. После опроса мужчина был отпущен под обязательство о явке. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что во Владивостоке пьяный мужчина напал на медиков скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и едва не лишил зрения водителя. Причиной агрессии россиянина стало то, что врачи прошли в квартиру в обуви.

Ранее сибирячка напала в квартире на педиатра, которая не надела бахилы.

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