В Москве арестовали подозреваемых в многомиллионном хищении у Минобороны

Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова, подозреваемых в многомиллионном хищении у Минобороны. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемые похитили имущественный комплекс ведомства, состоящий из 15 объектов недвижимости. Это было сделано в рамках реализации процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона», которое на тот момент находилось в управлении Минобороны.

Для реализации цели Грачев, Асташкин и Потапов организовали подложные торги. Ущерб от их действий составил свыше 244 млн рублей.

Накануне военные следственные органы возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении гособоронзаказа в отношении сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца». В СК заявили, что в период с марта 2014 по ноябрь 2016 года подозреваемые, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили более 130 млн руб. и поделили их.

Ранее для экс-главы департамента Минобороны запросили 17 лет колонии.