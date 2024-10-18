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В Москве арестовали подозреваемых в многомиллионном хищении у Минобороны

Суд в Москве арестовал подозреваемых в хищении у Минобороны на 244 млн рублей

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова, подозреваемых в многомиллионном хищении у Минобороны. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемые похитили имущественный комплекс ведомства, состоящий из 15 объектов недвижимости. Это было сделано в рамках реализации процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона», которое на тот момент находилось в управлении Минобороны.

Для реализации цели Грачев, Асташкин и Потапов организовали подложные торги. Ущерб от их действий составил свыше 244 млн рублей.

Накануне военные следственные органы возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении гособоронзаказа в отношении сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца». В СК заявили, что в период с марта 2014 по ноябрь 2016 года подозреваемые, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили более 130 млн руб. и поделили их.

Ранее для экс-главы департамента Минобороны запросили 17 лет колонии.

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