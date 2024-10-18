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ВС России уничтожили половину группировки ВСУ в Максимильяновке

ТАСС: войска России уничтожили половину группировки ВСУ в Максимильяновке

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Российские войска уничтожили половину группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенной в Максимильяновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«При штурме Максимильяновки погибло около половины группировки противника, которая находилась в селе», — рассказал собеседник агентства.

Немалая часть бойцов украинской армии получила серьезные ранения. Некоторые военнослужащие ВСУ были взяты в плен.

Как рассказывал штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» с позывным «Шакир», ВСУ боялись вступать в ближний бой во время сражения за Максимильяновку.

17 октября в Минобороны России сообщили, что российскими войсками был взят под контроль населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что ВСУ прикрывались новобранцами в Максимильяновке.

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