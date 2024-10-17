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ВСУ начали отступать из Селидово малыми группами

ТАСС: украинские войска выходят из Селидово в ДНР малыми группами

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Находящиеся в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) подразделения ВСУ пытаются отступать из населенного пункта малыми группами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Средства объективного контроля фиксируют попытки противника выйти малыми группами из Селидова. Нельзя сказать, что это носит массовое явление, но при этом нередкое, и с каждым днем все чаще», — рассказали журналистам.

По словам источника, положение ВСУ в городе и его окрестностях ухудшается, и украинскому командованию вскоре придется принять решение: либо вывести группировку, либо «максимально утилизировать личный состав» как в Угледаре.

15 октября подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что украинские войска в Селидово находятся в ситуации, когда им придется либо сдаться в плен, либо их ликвидируют. По словам офицера, это связано с тем, что ВСУ рискуют остаться без снабжения и, как следствие, без бригад и необходимых боеприпасов.

Ранее в ДНР рассказали о создании клещей для ВСУ в Кураховке и Селидово.

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