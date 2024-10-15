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Россиянина осудили на 10 лет за попытку перебежать к ВСУ

ФСБ: россиянина осудили на 10 лет за намерение воевать на стороне ВСУ

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Anelo/Shutterstock

Россиянина из Республики Коми осудили на 10 лет за намерение воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ Белгородской области.

Как сообщает ведомство, мужчина прибыл в Белгородскую область по заданию организации, признанной в России террористической. Он намеревался пересечь границу, чтобы принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Мужчина был признан виновным в приготовлении к преступлению и покушении на преступление, госизмене, участии в деятельности организации, которая признана террористической и покушении на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

Западный окружной военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части – 7 лет — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом.

До этого ФСБ сообщала, что 17-летняя калужанка пыталась вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией).

Ранее житель Амурской области получил 13 лет колонии за финансирование ВСУ. Он признан виновным в государственной измене.

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