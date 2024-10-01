Жителя Приамурья приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену

В Благовещенске Амурский областной суд приговорил жителя поселка Магдагачи к 13 годам колонии за государственную измену. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщает ТАСС.

В ходе следствия стало известно, что осужденный, работавший в локомотивном депо Забайкальской железной дороги, с июля 2022 года по январь 2023 года переводил деньги в фонд по сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В общей сложности он сделал 15 денежных переводов для приобретения ВСУ беспилотников-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники.

Суд признал мужчину виновным в совершении государственной измены и назначил ему 13-летнее лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

30 сентября сообщалось, что гражданина РФ Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы, признав виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге и попытке спалить здание одного из управлений министерства внутренних дел страны.

Ранее в РФ задержали двух подростков, сжегших вертолет МИ-8 за денежное вознаграждение.