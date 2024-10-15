ПВО сбила два украинских дрона в Белгородской области

Силы ПВО РФ сбили два дрона ВСУ в Белгородской области около 11:00. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что оба дрона были сконструированы по самолетному типу.

Вечером 14 октября средства ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в Белгородской области ВСУ сбросили на дом взрывное устройство.