Над Брянской областью сбили 16 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов самолетного типа велось с 18.50 до 20.00 мск.

14 октября губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении девяти беспилотников. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

В понедельник утром Минобороны информировало, что за ночь средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников в Белгородской, Курской и Брянской областях. По данным ведомства, шесть дронов уничтожили над территорией Белгородской и Курской областей, еще один — над территорией Брянской области.

В ночь на 13 октября над территорией России были сбиты 47 дронов, запущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».