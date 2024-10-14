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Над Брянской областью сбили 16 украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ над Брянской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов самолетного типа велось с 18.50 до 20.00 мск.

14 октября губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении девяти беспилотников. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

В понедельник утром Минобороны информировало, что за ночь средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников в Белгородской, Курской и Брянской областях. По данным ведомства, шесть дронов уничтожили над территорией Белгородской и Курской областей, еще один — над территорией Брянской области.

В ночь на 13 октября над территорией России были сбиты 47 дронов, запущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».

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