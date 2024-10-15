Генсек НАТО оценил способность нового командования изменить ход конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование альянса по координации поставок оружия на Украину может изменить ход конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе блока.

«Выступая перед военными, генсек отметил важность их работы по подготовке деятельности для 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса», — говорится в сообщении.

Новое командование альянса расположится в немецком городе Висбаден. Оно примет на себя функции США.

Несколькими часами ранее Рютте заявил, что НАТО не запугать угрозами со стороны Российской Федерации. Генсек альянса подчеркнул, что союзники Украины продолжат делать все необходимое, чтобы убедиться, что президент России Владимир Путин не добьется своих целей.

10 октября Рютте затруднился назвать конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом он напомнил о декларации саммита НАТО, в которой говорилось, что Киев находится на «необратимом пути» к членству в альянсе.

Ранее в Госдуме заявили, что принятие Украины в НАТО создаст угрозу мировой войны.