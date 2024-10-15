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Бывший солдат батальона «Айдар» захотел получить гражданство РФ и вступить в «Ахмат»

Алаудинов: бывший солдат «Айдара» хочет получить гражданство России

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Бывший солдат украинского националистического формирования «Айдар» Владимир Зайченко, сдавшийся в плен российским бойцам, хочет получить гражданство России и вступить в спецназ «Ахмат». Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир подразделения генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Военный опубликовал в своем канале ролик с Зайченко. На нем бывший член «Айдара» попросил Алаудинова помочь в реализации своих планов.

«Прошу в помощи получения гражданства Российской Федерации у многоуважаемого генерала Апты Алаудинова, чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе «Ахмат», — сказал Зайченко.

12 октября Алаудинов рассказал историю российских военных, которые оказались на захваченной территории после нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область и два месяца пробирались через тыл противника к своим. Он добавил, что о таких людях будут снимать художественные фильмы, писать книги.

Ранее Алаудинов заявил об освобождении около 50% занятой ВСУ территории Курской области.

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