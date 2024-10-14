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Стало известно о повторном ударе «Искандером» по судну Optima в Одессе

Судно Optima с военной помощью попало под повторный удар «Искандера» в Одессе

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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ снова атаковали «Искандером» сухогруз Optima под флагом Палау, который зашел в порт Одессы с грузом военной помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Русское оружие».

По его данным, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес очередной высокоточный удар ракетой 9М723-1 по боекомплектам и военной технике, которые передали Украине государства-члены НАТО, в порту Одессы. Атака была нанесена в момент выгрузки военной помощи с борта судна Optima. Также под удар попало и само судно.

Восемь дней назад корабль Optima уже становился целью «Искандера» в Одессе. Судно непрерывно ходит между Украиной и портами Румынии, обеспечивая доставку военных грузов.

12 октября издание Military Watch Magazine писало, что после удара «Искандером» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу был уничтожен «очень ценный груз». По данным портала, было атаковано судно Shui Spirit, которое привезло западное вооружение для Украины из румынского порта Констанца.

9 октября Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщал, что российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по порту в селе Бурлачья Балка Одесской области, где находился корабль Shui Spirit с военным грузом для украинских войск. В результате были уничтожены снаряды для систем ПВО, цистерны с топливом, а также инженерное оборудование. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, от удара высота пламени достигала 30 метров.

Ранее в МИД РФ высказались об ударе по судну с западным оружием в Одесской области.

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Операция на Украине
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