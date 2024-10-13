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Израиль перехватил ракеты, выпущенные из Ливана

ЦАХАЛ: армия Израиля перехватила 5 ракет, выпущенных из Ливана по северу страны

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль перехватил пять ракет, которые были выпущены по северным районам страны со стороны Ливана. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«После того, как между 8:59 и 9:01 в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи, Западной Галилеи, Хайфского залива и Кармеля прозвучали сирены, было обнаружено около пяти снарядов, которые пересекали территорию Израиля со стороны Ливана и были успешно перехвачены израильскими ВВС», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанес мощные удары по южным и восточным районам Ливана. Ливанский Миниздрав заявил, что в результате авиаудара со стороны Израиля в регионе Фтух-Кесруан на севере страны пострадали 15 человек.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера».

Ранее в Ливане раскрыли число пострадавших при авиаударах Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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