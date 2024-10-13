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Миссия Ирана при ООН высказалась о планах ХАМАС атаковать Израиль раньше

Миссия Ирана при ООН: Тегеран не знал о планировании атаки ХАМАС на Израиль

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Dario Pignatelli/Reuters

Иранская миссия при ООН опровергла публикацию The New York Times о том, что Тегерану якобы было известно об атаке ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Реакцию Ирана опубликовал The Newsweek.

В миссии отметили, что журналисты полагаются на поддельные документы.

«В то время как находящиеся в Дохе официальные лица сами также заявляли о том, что их предварительно не проинформировали об операции, а также о том, что все планирование, принятие решений и руководство проводилось военным крылом ХАМАС, находящимся в Газе, любое утверждение, пытающееся частично или полностью связать это (атаку. — «Газета.Ru») с Ираном или «Хезболлой», не вызывает доверия», — пояснили в миссии.

The New York Times со ссылкой на секретные документы написала, что палестинское радикальное движение ХАМАС планировало атаковать Израиль еще осенью 2022-го. Но группировка отложила выполнение плана, так как пыталась убедить Иран и «Хезболлу» поучаствовать в нем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию страны из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее стало известно, как Иран готовится к ответной атаке Израиля.

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