Тренер «Вашингтона» нашел у Овечкина талант к драматизму

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что у Овечкина есть талант к драматизму

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обладает драматическими умениями. Об этом на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи с «Чикаго Блэкхоукс» заявил главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.

По его словам, игра, в которой Овечкин догнал Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ, запомнится ему навсегда.

«У него есть талант к драматизму. Мы играли… ну, так себе. Но потом вышли в третьем периоде, большинство… Первый гол оживил арену, но потом все как будто затаили дыхание: «Ну давай же!» Это ночь, которую я, стоя на скамейке, не забуду никогда», — заявил Карбери.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» сыграют в гостях против «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее босс НХЛ включил Овечкина в топ-5 игроков в истории.