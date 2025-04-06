Мужчину задержали за призыв сжечь депутата

Мужчину задержали за призыв публично сжечь депутата Елену Ямпольскую. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Такой призыв 33-летний Владимир разместил в социальной сети в начале февраля 2019-го года после того, как Ямпольская посоветовала пенсионерам «прекратить ныть, выйти из зоны комфорта и научиться бороться со своей ленью». В 2021 году мужчина также предложил поставить к стенке мэра города Междуреченска, где он проживает, за плохую работу.

В апреле 2025 года на Владимира было возбуждено уголовное дело по о публичных призывах к террористической деятельности. Он был задержан после обыска.

До этого генсовет «Единой России» передал мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову. Госдума РФ досрочно прекратила полномочия Ямпольской из-за ее перехода на другой пост.

14 мая президент страны Владимир Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. В том числе российский лидер сделал Ямпольскую одним из своих советников.

Ранее Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру из-за книги «Фашистский меч ковался в СССР».