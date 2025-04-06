Полицейские начали пускать монахов в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ

На Украине монахов в Киево-Печерскую лавру пропускают по пропускам. Об этом сообщает в Telegram-канале Союз православных журналистов.

По словам уставщика (заведующего порядком чтения и пения в церкви) монастыря, сейчас на его территории находятся примерно 170 человек. Богослужения в лавре проходят по три раза каждый день. Монахи могут свободно уходить и возвращаться в монастырь.

»СБУ (Служба безопасности Украины) составили персональные списки нас. То есть я подхожу, пропуск показываю полиции, которая сидит возле входа, проверяют, и по этому списку торжественно меня пропускают», — сообщил уставщик.

В начале марта в минкультуры Украины приняли решение о создании особой комиссии для проверки сохранности мощей святых в ближних и дальних пещерах Киево-Печерской лавры. В ведомстве заявили, что сведения о работе комиссии в ведомстве будут под грифом «с ограниченным доступом».

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.