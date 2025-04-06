Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейские начали пускать монахов в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ

На Украине полиция пускает монахов в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ
close
Телеграм-канал «Українська Православна Церква»

На Украине монахов в Киево-Печерскую лавру пропускают по пропускам. Об этом сообщает в Telegram-канале Союз православных журналистов.

По словам уставщика (заведующего порядком чтения и пения в церкви) монастыря, сейчас на его территории находятся примерно 170 человек. Богослужения в лавре проходят по три раза каждый день. Монахи могут свободно уходить и возвращаться в монастырь.

»СБУ (Служба безопасности Украины) составили персональные списки нас. То есть я подхожу, пропуск показываю полиции, которая сидит возле входа, проверяют, и по этому списку торжественно меня пропускают», — сообщил уставщик.

В начале марта в минкультуры Украины приняли решение о создании особой комиссии для проверки сохранности мощей святых в ближних и дальних пещерах Киево-Печерской лавры. В ведомстве заявили, что сведения о работе комиссии в ведомстве будут под грифом «с ограниченным доступом».

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами