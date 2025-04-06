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В Гидрометцентре рассказали, как долго продлится снегопад в Москве

Гидрометцентр: снег в Москве продолжит идти до позднего вечера понедельника
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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Снегопад в Москве продлится до 23:00 7 апреля, при этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что с 2:00 6 апреля до 9:00 7 апреля в столице ожидается снег, местами интенсивный, а также метель. В течение 7 апреля с 9:00 до 23:00 прогнозируется снег и мокрый снег, что может привести к налипанию влаги на проводах и деревьях.

По данным Гидрометцентра, в указанные периоды возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, образование гололедицы на дорогах и временное образование снежного покрова.

Этой ночью российскую столицу накрыл сильный снегопад. По данным Mash, в Москве сейчас действует циклон «Зион‎»‎.

Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал автомобилистов выезжать в ближайшие несколько дней только на зимней резине или пользоваться городским транспортом на фоне снегопада в Москве.

Ранее стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме.

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