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Тимошенко спрогнозировала сроки завершения конфликта на Украине

Тимошенко: конфликт на Украине завершится до конца мая
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Евгений Котенко/РИА Новости

Конфликт на Украине завершится до конца мая, а затем начнется перезагрузка власти. Такой прогноз сделала бывший премьер Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, ее слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Международные планы завершить войну на Украине до конца мая 2025 года», — заявила Тимошенко во время выступления на Международном женском фестивале в Одессе.

До этого агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня на Украине к Пасхе, которая отмечается 20 апреля.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия приветствует это желание американского лидера. То, что появляются такие призывы, уже хороший знак, считает он.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывает не обольщаться по поводу скорого завершения военного конфликта на Украине. По его словам, Москва и Вашингтон находятся только в начале пути по вопросу прекращения огня. Впереди стороны ждет серьезная и кропотливая работа.

Ранее Зеленский сделал признание о прекращении огня на Украине.

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