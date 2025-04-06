«Челси» грозит исключение из еврокубков за перерасход средств

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить лондонский «Челси» из еврокубковых турниров. Об этом сообщает The Times.

По информации, УЕФА обвинил руководство британского клуба в перерасходе средств, составившем £158 млн. В настоящее время клуб ведет переговоры с УЕФА о решении данной проблемы. В случае, если «Челси» не удастся ликвидировать дефицит, то клуб будет исключен из еврокубковых соревнований УЕФА.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23.

Предыдущим хозяином «синих» был Роман Абрамович, который приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

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