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Стюардессе запретили летать за границу из-за долгов по коммуналке в ХМАО

Стюардессу из Югры не пустили за границу из-за долгов по ЖКХ
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Sebastian Kahnert/Global Look Press

Стюардесса лишилась права выезда за пределы РФ из-за долгов по коммунальным платежам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО – Югре.

Недавно приставы начали исполнительное производство в отношении жильцов квартиры в Югорске, гражданки З. и ее дочери. Женщины задолжали более 380 тыс. рублей за жилищно-коммунальные услуги и в установленный срок добровольно долг не погасили.

Чтобы ускорить процесс, сотрудники УФССП запретили собственницам жилья покидать территорию Российской Федерации. После этого жительница Югорска попросила отменить это ограничение, отметив, что ее дочь работает бортпроводницей в сочинском аэропорту и из-за запрета не может вылетать заграницу.

«Пристав отказал в удовлетворении ходатайства, разъяснив, что ограничение действует до полного погашения долга. В течение суток гражданка З. погасила задолженность в полном объеме, после чего исполнительное производство было прекращено», — сказано в сообщении.

Ранее приставы задержали должницу по алиментам на ее свадьбе.

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