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В Японии продолжаются поиски людей, летевших на пропавшем вертолете

NHK: трех человек нашли после потери связи медвертолета в Японии
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Reuters

Три человека были найдены после потери связи с вертолетом экстренной медицинской помощи в Японии, поиски еще троих продолжаются. Об этом сообщает NHK.

В публикации отмечается, что на борту находилось шесть человек: пилот, механик, медсестра, врач, 80-летняя пациентка и сопровождающий ее член семьи.

Спасатели нашли пилота, механика и медсестру, двое из них находятся в сознании, состояние третьего неизвестно. Поиски еще троих людей продолжаются. Вертолет был обнаружен в море приблизительно в 17:00 (11:00 мск).

6 апреля сообщалось, что в Японии в районе острова Цусима вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь.

Известно, что связь с вертолетом потеряли 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Как уточнил канал, служба безопасности на море начала поисковую операцию с помощью патрульных катеров и самолетов.

До этого в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Боевая машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет и упала в безлюдной местности.

Ранее легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье.

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