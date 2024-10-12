Кадыров показал, как его сын провел построение спецподразделения СОБР «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что его второй сын Адам провел построение личного состава спецподразделения отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» в селе «Ахмат-Юрт».

Глава региона отметил, что бойцы СОБРа по расписанию много тренируются, повышают свой профессионализм, улучшают физическую форму и занимаются тактико-боевыми учениями. По его поручению Адам Кадыров наградил командира подразделения, а также передал личному составу служебные машины и поощрил отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра.

На прошлой неделе сын Кадырова попал в Книгу рекордов России за то, что в 16 лет возглавил охрану своего отца. Всего у подростка уже больше десяти наград. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана. После этого инцидента Адам Кадыров получил награды в преимущественно мусульманских субъектах России: самой Чечне, Карачаево-Черкессии, Татарстане и Кабардино-Балкарии. Его отмечали «За заслуги» перед регионами, в частности за «укрепление традиционных исламских ценностей». Кроме того, Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» вручила Кадырову орден «Трудовая доблесть России». В Чечне Адама признали Героем республики и выдали ему орден «Честь Отечества».

Ранее Рамзан Кадыров стал «Отличником скорой помощи».