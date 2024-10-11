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Украинский дрон назвали способным обходить ПВО и РЭБ

Эксперт Дандыкин: используемые ВСУ дроны PD-2 способны обходить системы ПВО

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотные летательные аппараты PD-2 способны обходить средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин, слова которого передает News.ru.

«Думаю, есть возможность изучить, что за зверь такой PD-2, и сшибать не на подходе к цели, а гораздо раньше», — заявил Дандыкин, предположив, что российской армии понадобится много времени, чтобы приспособиться к поражению таких БПЛА.

Он также отметил, что эти дроны могут нести до 19 килограммов взрывчатки.

10 сентября Telegram-канал Mash писал, что украинские войска использовали для атаки на пригород Майкопа беспилотники PD-2 производства США. Один из дронов ночью упал рядом с поселком Родниковый после того, как его сбила система ПВО. На БПЛА обнаружили 19 кг взрывчатки.

Всего такие беспилотники могут преодолеть во воздуху до 1000 км, сбитый в Адыгее пролетел половину от этого расстояния. Отмечается также, что именно эту модель дронов ВСУ использовали при попытке атаковать Москву в сентябре.

Ранее Алаудинов назвал число освобожденных населенных пунктов в Курской области.

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