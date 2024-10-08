Главный кадровик Минобороны встретит Новый год в СИЗО

235-й гарнизонный военный суд продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову по делу о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 12 января 2025 года», — заявил судья.

До этого суд закрыл заседание по мере пресечения в отношении Кузнецова.

9 июля суд продлил арест Кузнецову до 12 октября 2024 года. Экс-сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее имущество дочери Кузнецова арестовали.