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Уничтожение украинских диверсантов в Курской области попало на видео

Росгвардия опубликовала видео уничтожения украинской ДРГ в Курской области

Росгвардейцы, участвующие в проведении контртеррористической операции в Курской области, уничтожили пытавшихся скрыться украинских диверсантов. Кадры ликвидации противника попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал силового ведомства.

По данным Росгвардии, солдаты ВСУ укрылись за грузовиком, однако операторы беспилотников раскрыли их местоположение и нанесли удар, ликвидировавший военных.

Отмечается, что расчет БПЛА осуществляет подобные операции при помощи квадрокоптера и дрона-камикадзе: первый наблюдает за противником и координирует полет барражирующего боеприпаса, а второй наносит решающий удар.

Накануне Минобороны РФ показало видео, на котором российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Осоевке Сумской области. По информации оборонного ведомства, удар был нанесен по складу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Ранее в сети появилось видео уничтожения российского БПЛА «Охотник».

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