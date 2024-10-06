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Еще одна балканская страна вернет обязательный призыв в армию

Черногория вернет обязательный призыв в армию спустя 18 лет после его отмены

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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Черногория вслед за Хорватией и Сербией планирует вернуть обязательное прохождение военной службы спустя 18 лет после его отмены. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Призыв в армию был отменен в стране в августе 2006 года, через три месяца после референдума, на котором большинство населения республики высказалось за ее независимость.

Издание отмечает, что на решение о возврате призыва повлияли Хорватия и Сербия, которые с 2025 года также введут обязательное прохождение воинской службы.

Военные аналитики предполагают, что поддержать эту тенденцию могут также Косово и Северная Македония, которые уже высказывались за возвращение обязательной службы в армии.

До этого в Польше призвали вернуть всеобщий воинский призыв. Там заявили о намерении создать вооруженные силы для поддержания боеготовности страны и противостояния «потенциальному противнику».

Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали подробности осеннего призыва в армию.

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