ВСУ попытались атаковать беспилотником село в Ростовской области

Утром 4 октября в районе села Песчанокопское средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский ударный беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в инциденте никто из людей не пострадал.

Этим же утром ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Репяховка Краснояружского района. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате сброса взрывчатки в одном частном доме оказались выбиты окна и посечен забор. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, сельхозтехника и микроавтобус. Также загорелся грузовой автомобиль, но пожарные ликвидировали огонь.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен в районе города — спутника Курской атомной электростанции средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к электростанции. На месте происшествия работали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили беспилотник в Белгородской области.