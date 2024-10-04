Израиль приказал эвакуироваться целому ливанскому городу

Из-за готовящихся обстрелов власти Израиля призвали покинуть дома жителей города Набатии, столицы провинции на юге Ливана. Об этом сообщает The Guardian.

Регион находится на северном крае пограничной зоны, установленной Советом Безопасности ООН после войны 2006 года в резолюции, в нарушении которой обе стороны обвинили друг друга.

«Новые перемещенные лица присоединятся к более чем миллиону человек, которые уже находятся в пути, что еще больше истощает ограниченные ресурсы ливанского правительства и способствует тому, что, по словам гуманитарных агентств, является острым гуманитарным кризисом», — говорится в статье.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаударов, нанесенных военно-воздушными силами Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана. 2 октября «Хезболла» вступила в бой с израильской армией на юге Ливана в приграничном Марун-эр-Расе. На следующий день представители движения заявили, что остановили продвижение израильтян.

Ранее сообщалось, что Ливан запросил у России помощь.